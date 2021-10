Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat vineri ca, la nivel national, la acest moment, este disponibil un pat liber de ATI, in judetul Bihor. ”In data de 29 octombrie 2021, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1.742 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID-19.…

- Doar un pat ATI a ramas marți neocupat pentru persoanele infectate cu COVID și aflate in stare grava, in județul Bihor, in timp ce Grupul de Comunicare Strategica anunța ca numarul pacienților aflați la Terapie Intensiva a ajuns la un nou maxim – 1.867 -. Capitala nu mai are niciun loc liber. Conform…

- Romania inregistreaza marți, 19 octombrie, un nou nivel fara precedent de pacienți internați la ATI – 1.805, dupa ce, in ziua precedenta erau 1.764 de persoane – iar Grupul de Comunicare Strategica anunța, pentru a patra zi la rand, ca la nivel national nu exista in acest moment niciun pat de Terapie…

- Nu mai exista niciun pat liber la terapie intensiva pentru pacientii bolnavi de Covid-19 la nivel național. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, la nivel national, luni, nu exista niciun pat liber la terapie intensiva pentru pacientii bolnavi de COVID-19, fiind libere doar paturi rezervate…

- Numarul pacienților cu COVID-19 aflați la terapie intensiva a depașit astazi, 14 octombrie, pragul de 1.700, acesta fiind cel mai ridicat numar de internari la ATI de la inceputul pandemiei. In aceste condiții, Grupul de Comunicare Strategica anunța ca la nivel național nu mai exista niciun pat de ATI…

- Grupul de Comunicare Strategica aunta, miercuri, ca la nivel national, la acest moment, nu sunt paturi libere ATI pentru pacientii cu coronavirus. Sunt operationale 1.566 de paturi pentru pacientii in stare grava, dintre care 336 in Bucuresti. ”In data de 13 octombrie 2021, conform datelor existente…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, ca in intreaga tara sunt libere 11 paturi ATI pentru pacientii bolnavi de COVID-19, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-COV-2. La acest moment, in Bucuresti nu sunt paturi…

- Numarul paturilor ATI avizate de DSP si dedicate pacientilor COVID-19 era duminica, la nivel national, 1.024, 184 dintre acestea fiind in Bucuresti, releva date transmise luni de Grupul de Comunicare Strategica, din care rezulta ca la nivelul tarii mai sunt disponibile 175 de paturi, din care 51 in…