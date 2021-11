Doi tineri de 15 și 18 ani, diagnosticați cu Covid-19, au murit in ultimele 24 de ore, a anunțat vineri Grupul de Comunicare Strategica. Ambii erau nevaccinați. Potrivit GCS, este vorba de o tanara de 15 ani, din Mureș, care nu prezenta comorbiditați și era nevaccinata. Al doilea caz este al unui tanar de 18 ani, din Argeș, și el nevaccinat, dar care prezenta comorbiditați. In total, in ultimele 24 de ore au fost raportate 160 de decese, dintre care 45 anterioare acestei date. The post Doi tineri nevaccinați, de 15 și de 18 de ani, au murit de Covid-19 appeared first on Puterea.ro .