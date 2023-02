Stiri pe aceeasi tema

Unsprezece palestinieni, inclusiv un baiat de 16 ani, au fost ucisi miercuri si peste 80 au fost raniti de gloante in timpul unui raid militar israelian in Nablus, scena unor ciocniri recurente si mortale in nordul Cisiordaniei, potrivit AFP, citat de news.ro.

Forțele israeliene au ucis, luni, un palestinian la Hebron, in sudul Cisiordaniei, a anunțat Ministerul palestinian al Sanatații, pe fondul unei escaladari mortale. Nassim Abu Fouda, in varsta de 26 de ani, a decedat in urma ranilor suferite dupa ce a fost „impușcat in cap de soldații de ocupație (israelieni)

Garzi israeliene de securitate au ucis un tanar palestinian, Karam Ali Ahmad Salman, in varsta de 18 ani, in apropierea unei colonii, in Cisiordania ocupata, anunta Ministerul palestinian al Sanatatii, iar armata israeliana sustine ca era inarmat, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Israelul a lovit Cisiordania și Gaza. Cel puțin 10 palestinieni au fost uciși in operațiunile israeliene, prezentate ca raspuns la atacurile jihadiștilor. Este episodul cu cele mai multe victime din conflictul israeliano-palestinian din ultima vreme.

Noua palestinieni, inclusiv o femeie in varsta, au fost uciși intr-un raid militar israelian in Cisiordania ocupata, spun oficialii palestinieni, potrivit BBC.

- Cel putin opt palestinieni au fost ucisi, joi dimineata, in schimburi de focuri cu trupele israeliene, in cursul unei interventii in orasul palestinian Jenin, in Cisiordania, afirma surse locale citate de presa israeliana.

- Doi militanti palestinieni au fost ucisi sambata in timpul unei operatiuni militare israeliene langa orasul palestinian Jenin, in Cisiordania, informeaza agentiile de presa internationale.

- Secretarul american de stat Antony Blinken a atras atentia duminica asupra faptului ca SUA se vor opune crearii de catre noul guvern israelian condus de Benjamin Netanyahu a unor noi colonii in Cisiordania ocupata. Acesta a mai cerut guvernului sa respecte „principiile democratice fundamentale”, facand…