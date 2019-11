Acesta este ultimul caz de 'crima din onoare' petrecut in India, astfel de fapte fiind de obicei savarsite de rude in numele apararii traditiei si au loc de cele mai multe ori in zone rurale conservatoare. Cuplul in varsta de 29 de ani din statul Karnataka (sud) s-a casatorit in urma cu trei ani impotriva dorintei familiilor lor. Tanara provenea dintr-o casta 'superioara', in timp ce sotul ei provenea din comunitatea 'dalitilor' (numita in trecut 'de neatins'), considerata cea mai de jos casta indiana. Ei au fugit din satul lor natal si s-au stabilit intr-un oras, unde au avut doi copii, insa…