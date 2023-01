Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri au fost prinși in trafic, noaptea trecuta, de polițiști dambovițeni, dupa ce ar fi furat dintr-o firma din Campina mai multe drujbe. Pentru ca aceștia au refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor, autoturismul cu care se deplasau a fost blocat in trafic cu autospecialele Direcției Operațiuni…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. S.T. Constanta, au desfasurat o actiune intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de introducere in tara de droguri de mare risc si trafic de droguri de risc si mare risc. 2 persoane…

- Politisti de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Suceava, impreuna cu procurori DIICOT Suceava fac, in aceasta dimineața, 83 de perchezitii la domiciliile si imobilele detinute sau folosite de mai multe persoane fizice, precum si la sediile si punctele de lucru ale unor persoane…

- O captura insemnata de droguri de mare risc a fost realizata de DIICOT in județul Cluj. In cauza sunt instrumentate doua dosare penale, in care au fost puse in aplicare 5 mandate de aducere și au fost citate și audiate aproximativ 30 de persoane in calitate de martor.„La data de 9 noiembrie a.c., polițiștii…

- Procurorii DIICOT, impreuna cu polițiștii din structurile BCCO au efectuat o serie de percheziții in Cluj la locuințele unor persoane banuite de trafic de droguri de mare risc și substanțe interzie.

- Doi tineri din Lechința au ajuns dupa gratii, dupa ce au reușit sa faca o adevarata colecție de infracțiuni. Cei doi se aflau sub control judiciar, dupa ce anul trecut au sechestrat și jefuit un tanar din Chiraleș. Intre timp nu s-au potolit și-au fost luați in vizor de DIICOT care a mai adaugat la…

- Politistii au intocmit doua dosare penale pentru detinere si trafic de droguri, au aplicat doua sanctiuni contraventionale si au inchis un local unde se desfasura un eveniment de Halloween, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, informeaza Agerpres. Fii la curent…

- Trei tineri din municipiul Piatra-Neamt, care ar fi cultivat canabis in scopul vanzarii, au fost retinuti de procurorii DIICOT. In urma perchezitiilor domiciliare, politistii au descoperit aproximativ 8 kilograme de canabis pe care cei trei intentionau sa il comercializeze in judetele Neamt si Cluj.…