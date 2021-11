Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au fost gasiți, vineri, fara viața, intr-un apartament situat pe strada Regele Ferdinand din Cluj-Napoca. Primele informații arata ca ei ar fi murit intoxicați, ca urmare a unor scurgeri de gaze. Angajata unui magazin de la numarul 13 a fost transportata la spital, intoxicata și ea. Cei doi…

- Cadavrele a doi tineri, dintre care unul fusese dat disparut, au fost gasite, vineri, intr-un imobil din municipiul Cluj-Napoca, potrivit Agerpres. "In cursul zilei de azi, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati despre faptul ca un tanar de 21 de ani, din comuna…

- „In cursul zilei de azi, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați despre faptul ca un tanar de 21 de ani, din comuna Jucu ar fi plecat la data de 4 noiembrie in municipiul Cluj-Napoca, insa nu a revenit la domiciliu.In urma investigațiilor și a verificarilor efectuate,…

- Vacanța joaca un rol esențial in viața fiecaruia dintre noi. Dupa o perioada incarcata de activitați aferente serviciului, este responsabilitatea noastra sa ne deconectam de la toate responsabilitațile și sa ne oferim prilejul de a ne bucura de ceea ce este frumos in viața. In timp ce unii dintre noi…

- Situație ingrijoratoare in Romania din cauza noului coronavirus! Tot mai multe persoane infectate cu SARS-CoV-2, virusul care a dat peste cap intreg globul pamantesc, au fost rapuse, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața. In urma cu doar cateva ore, trei tineri, in varsta de…

- Situație ingrijoratoare in Romania din cauza noului coronavirus! Tot mai multe persoane infectate cu SARS-CoV-2, virusul care a dat peste cap intreg globul pamantesc, au fost rapuse, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața. In urma cu doar cateva ore, doua tinere, in varsta de…

- Un accident de circulație a avut loc, in urma cu puțin timp, pe strada Corneliu Coposu din Cluj-Napoca. In urma impactului un tanar in varsta de 20 de ani a decedat. „Conform primelor informații,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Au aparut primele imagini cu cei doi soti gasiti morti la Galati, joi seara, din primele informatii fiind vorba de o crima urmata de sinucidere. Este vorba despre o femeie in varsta de 32 ani si concubinul acesteia, un barbat in varsta de 42 de ani, care au fost gasiti fara viata in casa in care locuiau,…