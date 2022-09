Stiri pe aceeasi tema

- Incident in Piața Victoriei, vineri dimineața in jurul orei 7. Doi tineri au fost reținuți pentru 24 de ore dupa ce au devenit violenți cu patrulele poliției locale. Unul dintre scandalagii a aruncat chiar cu o sticla inspre unul dintre polițiști.

- Sancțiuni aplicate de polițiștii locali pentru turarea motoarelor pe timp de noapte, in acest weekend, in centrul Timișoarei. Și in acest sfarșit de saptamana, cazurile de tulburare a liniștii publice prin turare motoarelor autovehiculelor au fost in atenția polițiștilor locali, care au depistat trei…

- Primaria Timișoara a ridicat de pe domeniul joi dimineața patru terase despre care nu ar avea autorizații de funcționare. Avem cateva zeci de terase in zona centrala a Timișoarei. Toate, cu excepția a patru dintre ele, sunt autorizate. In aceasta dimineața s-a trecut la desființarea celor patru::…

- Avram Popa, omul la care se pot cantari cei care traverseaza Piața Victoriei din Timișoara, se confrunta cu mari probleme.Batranul a povestit ca a fost batut de vecinii care ii vor locuința.

- Retinut preventiv sub aspectul comiterii infracțiunilor de incalcarea ordinului de protecție, distrugere, tulburarea ordinii si liniștii publice și amenințare La data de 26 iunie a.c., in jurul orei 09:25, politistii din cadrul Politiei Orasului Calan au fost sesizați de o femeie…

- O fetița de trei ani a fost gasita de polițiști incuiata in mașina mamei, strigand, plangand și batand in geam, la 3 noaptea, pe o strada din centrul vechi al orașului german Dusseldorf, scrie portalul regional de știri Ruhr24.In jurul orei 3:15, duminica dimineața, potrivit unui raport al poliției,…