Stiri pe aceeasi tema

- Bishop Galaction of Alexandria and Teleorman donated a particle of the relics of St. Alexander of Constantinople to the chapel of the Luxab Retirement Home in Bucharest. The hierarch celebrated the Divine Liturgy at Luxab together with His Grace Assistant Bishop Timotei of Prahova on Sunday, January…

- Un interlop de 31 de ani, din Braila, aflat la volanul unui bolid de lux, a provocat un accident rutier grav, in urma unei șicanari in trafic.Barbatul a intrat in conflict cu un grup de patru tineri, aflați la o benzinarie și care ulterior s-au urcat intr-o mașina. Interlopul, aflat in autoturism cu…

- Bogdan Laurentiu Bratu, fost director al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Craiova, este judecat pentru inselaciune, fiind acuzat ca s-a angajat si a fost promovat in functii de conducere pe baza unei diplome de licenta false. Bratu a adus un prejudiciu de peste un milion de lei institutiei.…

- Odata cu venirea iernii și, implicit, a vremii geroase și a zapezii, incep sa apara problemele pentru mulți dintre șoferi. Fie ca vorbim despre dezghețatul și curațatul mașinii ori de modul in care trebuie sa conduci in condiții dificile de iarna, exista numeroase trucuri pe care le poți aplica pentru…

- Eveniment Accident rutier la ieșire din Alexandria / Au fost anunțate trei victime noiembrie 27, 2021 18:38 Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp la ieșire din Alexandria spre București, in zona hipermarketului Kaufland. Din primele informații, doua autoturisme s-au ciocnit destul de…

- Eveniment Lipsa permisului de conducere nu i-a impiedicat sa se urce la volan noiembrie 16, 2021 13:41 Un barbat aflat sub influența alcoolului și care conducea un autovehicul pe raza localitații Nanov a fost depistat de polițiști marți, 16 noiembrie, in timp ce-și executau atribuțiile de serviciu.…

- “Mare” actiune de interceptare in trafic a politistilor ruieri! Cititi intreaga poveste…”incredibila”! Potrivit IPJ, in data de 3 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Smeeni, au fost sesizați cu privire la un furt de cereale. Furtul a fost in dauna persoanei vatamate – un…