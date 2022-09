Doi tineri drogaţi au făcut circ până au leşinat la trecere Bac Brăila (VIDEO) Doi tineri drogati in ultimul hal au alertat oamenii aflati in acel moment in zona trecerii BAC Braila, Unul dintre tineri era cazut pe jos iar celalalt se deplasa ciudat si scotea sunete neinteligibile, parand ca imita un animal. La un moment dat, tanarul a cazut iar oamenii erau ingrijorati ca s-ar putea lovi la cap. Imaginile cu cei doi tineri au fost distribuite pe o retea de socializare si ai starnit sute de reactii si comentarii, multi condamnand autoritatile ca nu intervin. ”Avand in vedere imaginile aparute in spatiul public, pe o retea de socializare, cu privire la faptul ca, in zona… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

Sursa articol si foto: monitoruldegalati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soferul care a lovit cu masina doi tineri ce traversau pe DN 7, duminica seara, si a parasit locul accidentului a fost identificat de politisti, informeaza Agerpres. „In urma activitatilor specifice desfasurate de catre politistii rutieri, la scurt timp dupa producerea accidentului s-a reusit identificarea…

- Politistii și procurorii au depistat in municipiul Petroșani un transport de aproape 300.000 de comprimate cu continut stupefiant, cu o valoare de piata de aproximativ 1.450.000 de euro. Substanțele au fost cumparate de la un sarb din Timiș, prins cand fugea din țara. Potrivit Poliției Romane, polițiștii…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud cauta o femeie de 56 de ani, din Bistrița care a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. Persoanele care pot da informații care sa conduca la depistarea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 22…

- Vineri, 15 iulie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și polițiștii Secției 3 Politie Rurala Farcasa au pus in executare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii emise pe numele a doi barbați de 22, respectiv 28 de ani. Barbatul de 28 de ani este condamnat la 3 ani și 6 luni inchisoare…

- Polițiștii de la Serviciul de Combatere a Criminalitații Organizate Botoșani au efectuat, marți, 4 percheziții la persoane banuite de punere in circulație de moneda straina și inșelaciune. In urma verificarilor ofițerii au descoperit ca indivizii au descoperit ca mai mulți tineri au efectuat schimburi…

- In perioada vacanței de vara, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare, sunt prezenți și in mijlocul tinerilor aflați in tabere, pentru a realiza impreuna cu aceștia activitați de prevenire a comportamentelor de risc, prin incurajarea comportamentelor sanatoase dar și…

- Zeci de tineri au fost prinși cu droguri asupra lor sau au fost testați pozitiv in trafic, la festivalurile desfașurate in weekend la Azuga și la Teișani.Echipajele de poliție rutiera au depistat noua șoferi aflați sub influența drogurilor, in condițiile in care au fost facute 50 de testari. In localitațile…

- Polițiștii salajeni, din diferite structuri impreuna cu reprezentanții din județ ai Agenției Naționale Antidrog vor continua și zilele urmatoare activitațile de prevenire și combatere a traficului, deținerii și consumului de substanțe interzise. Polițiștii acorda, in mod constant, o atenție sporita…