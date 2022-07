Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din localitatea bacauana Homocea au murit inecati, miercuri dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau a cazut in apele unui canal, fiind vazut de catre trecatori care au sunat la 112. Primele verificari arata ca masina in care cei doi se aflau nu circula pe un drum public. Apelul la…

- Doi tineri din Vrancea și-au pierdut viața in aceasta dimineața dupa ce mașina in care se aflau a ajuns in apa. Evenimentul s-a petrecut in zona canalului de fuga din satul Berești, comuna Sascut (Bacau). „In aceasta dimineața, in jurul orei 08:00, salvatorii bacauani au fost solicitați sa intervina…

- In jurul orei 10.40, politistii au intervenit la un accident rutier, soldat cu decesul unui minor. Din primele informatii, un minor in varsta de 9 ani, care se deplasa cu bicicleta de pe un drum comunal inspre DN 2 R in satul Cerbu, comuna Jitia, ar fi fost surprins si accidentat de autoutilitara condusa…

- In cursul zilei de marți, o tragedie imensa s-a abatut asupra localitații Tanasoaia, dupa ce trei tineri au murit intr-o fantana. Potrivit martorilor, evenimentul tragic s-a petrecut in scurt timp, iar salvatorii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victime. Cum s-a petrecut nenorocirea…

- O șoferița a murit strivita de propria mașina dupa ce a sarit din autoturismul al carui motor s-a oprit in timp ce mergea pe un drum in rampa. Tragedia s-a produs in localitatea Sihlea din județul Vrancea, pe un drum care trece prin albia unui rau, informeaza Observatornews. Tanara, de 27 de ani, se…

Un barbat a decedat, iar alti doi au fost raniti intr-un accident rutier produs, sambata, in localitatea Birjoveni din Neamt, informeaza Agerpres.

Un barbat de 50 de ani a furat, duminica, o mașina care era parcata in localitatea Pecica, județul Arad, și a condus-o cațiva kilometri, pana cand a lovit un cap de pod. In urma impactului, barbatul a murit.

- Doi tineri de 20 și 28 de ani, din Arad, au furat un autoturism parcat pe strada Marului, pe care mai apoi l-au transportat la un centru de colectare a fierului vechi pentru valorificare. Tinerii sunt cercetați de polițiști pentru furt, in timp ce prejudiciul a fost recuperat prin achitarea contravalorii…