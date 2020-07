Doi tineri din Vaslui, prinși în flagrant în timp ce vindeau pastile de ecstasy, au fost reținuți Doi tineri din Vaslui, prinși in flagrant in timp ce vindeau pastile de ecstasy, au fost reținuți de polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Iași, impreuna cu procurorii DIICOT din Vaslui, anunța MEDIAFAX. Cei doi tineri, de 19, respectiv 20 de ani, au fost prinși in flagrant delict, pe raza orașelor Iași și Barlad. In urma a doua acțiuni, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Iași, impreuna cu procurorii DIICOT Vaslui, au ridicat 135 de pastile ecstasy, ce ar fi urmat sa fie comercializate la diverse evenimente organizate in cele doua orașe. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

