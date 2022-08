Stiri pe aceeasi tema

- La data de 18 august 2022, polițiștii orașului Faget au fost sesizați cu privire la faptul ca o minora, de 15 ani, din Lugoj ar fi fost violata de doi tineri, in noaptea de 7 spre 8 august 2022, in orașul Faget. In urma investigațiilor efectuate, s-a constatat ca este vorba de un tanar, de 24 de ani,…

- Magistratii prahoveni au condamnat, vineri, doi tineri la pedepse de 15 ani si patru luni de inchisoare, respectiv 14 ani de internare intr-un centru de detentie, ei fiind gasiti vinovati de uciderea unui adolescent de 13 ani. Trupul tanarului a fost gasit in casa unuia dintre agresori, avand peste…

- Noua localitați din județul Timiș au fost afectate de furtuna Foto: Arhiva/ ISU. A fost cod roșu de furtuna pâna la miezul nopții în câteva județe din vestul țarii, unde intemperiile au afectat deja mai multe localitați. În Timiș, pompierii au fost solicitați…

- O adolescenta de 17 ani, ar fi ținuta cu forța intr-o mașina in satul Pelivan, raionul Orhei. Minora a sunat ieri oamenii legii, in jurul orei 21:00 ca in urma unui conflict niște persoane cunoscute ar ține-o cu forța intr-un automobil.

- Trei persoane au fost ranite vineri pe drumul dintre Lugoj si Faget. Politistii au anuntat ca soferul unui autoturism in varsta de 50 de ani, care circula din directia Lugoj spre Faget, a adormit la volan, a patruns pe contrasens si a lovit in plin un autoturism care circula regulamentar si era condus…

- Politistii de la Investigatii Criminale cauta doi minori din judetul Timis. O fata din Giroc, respectiv un baiat din Centrul de Plasament din Lugoj, ambii in varsta de 15 ani, sunt de negasit. Andreea Daniela Ferenti ar fi plecat ieri, 16 iunie, de la domiciliul sau din localitatea Giroc, iar pana in…

- Jucatori sub 19 ani in lotul de seniori al Politehnicii, Doru Andrei si Denis Radu au fost pastrati in lotul final al nationalei Romaniei pentru turneul final EURO 2022 care incepe peste trei zile in Slovacia. Cu ei se afla si un fost alb-violet, portarul Alex Borbei, aflat acum la Lecce. Toti cei trei…