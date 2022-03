Doi tineri din Suceava au mers la Kiev să se convingă că e război: “A început să se bombardeze lângă noi” Doi tineri din comuna suceveana Iaslovat au mers la Kiev sa se convinga ca e razboi. “Ne-am decis sambata sa mergem pana in Ucraina sa vedem care e situatia de acolo, daca chiar e chiar la fel de grav cum se spune la stiri. Initial am trecut in Cernauti, din Cernauti am decis sa mergem pana in Capitala. Am parcurs 8 ore pana in Kiev si am trecut undeva de 40-50 de check point-uri. Ne-au tot oprit si a trebuit sa aratam pasaportul, ne-au intrebat unde mergem, ne-au controlat pe masina”, a declarat unul dintre tineri. “Era foarte multa armata, soldati la tot coltul cu pusti, cu saci de nisip.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Doi moldoveni de langa Suceava au mers 617 Km pentru a vedea daca in Ucraina este razboi, pentru ca nu credeau.Cristi administreaza o cafenea in satul Iaslovat, langa Suceava. El a fost doua saptamani voluntar in Vama Siret și a fost mai suspicios. El a apelat la prietenul lui frizer, Samuel, și…

