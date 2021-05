Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a intrat cu masin in parapet The post Accident pe Autostrada A3! Un sofer a intrat cu masin in parapet appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident pe Autostrada A3! Un sofer a intrat cu masin in parapet Credit autor: L A. Source

- Legea adoptata azi va intra in vigoare dupa ce va fi promulgata de Președintele Romaniei The post Csep Eva Andrea, deputat UDMR: „Primariile au cadrul legal prin care pot acorda ajutoare de urgența din bugetul local" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Csep Eva Andrea, deputat…

- Pana astazi, 18 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.029.304 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). The post Bilanț coronavirus: 2265 de cazuri noi și 160 de decese. Vezi situația pe fiecare județ appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Bilanț…

- ISU Mureș a organizat și desfașurat un exercițiu care a cuprins doua situații tactice The post FOTO | Ample exercitii desfasurate de ISU Mures | Ce scenarii au fost simulate appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO | Ample exercitii desfasurate de ISU Mures | Ce scenarii au fost…

- Doi tineri din Targu Mureș au fost reținuți pentru 24 de ore, in urma unor The post Percheziții intr-un dosar de talharie, in Targu Mureș! Doi tineri, reținuți! Cercetat in dosar, și un minor appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Percheziții intr-un dosar de talharie, in Targu Mureș!…

- Prejudiciu in valoare de 11.000 de lei The post Tanar din Sangeorgiu de Padure retinut dupa ce a furat 9 telefoane dintr-un magazin appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Tanar din Sangeorgiu de Padure retinut dupa ce a furat 9 telefoane dintr-un magazin Credit autor: L A. Source

- Astfel de actiuni vor fi desfasurate zilnic The post Peste 100 de amenzi in Mures pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Peste 100 de amenzi in Mures pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala Credit autor: L A.…

- Pana astazi, 2 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 808.040 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). The post Bilanț coronavirus: 3.950 de cazuri noi și 106 de decese. Vezi situația pe fiecare județ appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Bilanț…