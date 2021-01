Doi tineri din Sălaj au tâlhărit un bătrân din Huedin în propria casă

Polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Huedin au reținut pentru 24 de ore doi tineri în vârsta de 18 ani, ambii din comuna Fildu-de-Jos, județul Salaj, ca urmare a savârșirii infracțiunii de tâlharie calificata, fapta prevazuta și pedepsita de Codul penal.

În fapt, la data de 8 ianuarie a.c., Secția 8 Poliție Rurala Huedin a fost sesizata prin S.N.U.A.U 112 cu privire la faptul ca, la aceeași data, în jurul orei 14.00, doua persoane necunoscute au patruns în locuința unui barbat de… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

