Doi tineri din R. Bulgaria depistați cu ajutorul aparaturii de termoviziune când încercau să intre ilegal în țară Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, un tanar și o tanara din R. Bulgaria, care au incercat sa intre ilegal in Romania și pe care mama baiatului și concubinul acesteia urmau sa ii sprijine sa ajunga in vestul Europei. Polițiștii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de trecere frauduloasa a frontierei de stat și trafic de migranți, iar persoanele au fost predate autoritaților de frontiera bulgare, in vederea continuarii cercetarilor. In data de 16.10.2020, in jurul orei 19.40, politistii… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

