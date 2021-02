Doi tineri din Ploiesti, gasiti inconstienti in casa. Cauza posibila, intoxicatie cu monoxid de carbon In cursul serii de duminica, echipajul SAJ Prahova a fost solicitat pentru a acorda aistenta medicala de urgenta in cazul a 2 persoane - barbat 32 de ani si femeie 25 ani, gasite inconstiente la domiciliu in Ploiesti. La locul interventiei s-au deplasat 2 echipaje cu medic si unul cu asistent medical. Pacientii au fost gasiti in stop cardio respirator -posibil intoxicatie cu monoxid de carbon. S-au inceput manevrele de resuscitare, pacientii prezentand dupa aproximativ 40 de minute semne vitale. Ulterior acestia au fost transportati la UPU SJU Ploiesti. Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri care au fost intoxicati cu monoxid de carbon la Ploiesti au fost salvati dupa circa 40 de minute de resuscitare. Aceștia au fost ulterior transportati la spital, au informat astazi autoritatile. Potrivit datelor comunicate de Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) Prahova si Inspectoratul…

- Doi tineri care au fost intoxicati cu monoxid de carbon la Ploiesti au fost salvati dupa circa 40 de minute de resuscitare, fiind ulterior transportati la spital, au informat, luni, autoritatile.

- Doi tineri care au fost intoxicati cu monoxid de carbon la Ploiesti au fost salvati dupa circa 40 de minute de resuscitare, fiind ulterior transportati la spital, au informat, luni, autoritatile, potrivit Agerpres.

- Doi tineri care au fost intoxicati cu monoxid de carbon la Ploiesti au fost salvati dupa circa 40 de minute de resuscitare, fiind ulterior transportati la spital, au informat, luni, autoritatile, relateaza Agerpres. Potrivit datelor comunicate de Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) Prahova…

- Tragedie in localitatea Paterno de langa Catania, in Italia, acolo unde o romanca si iubitul ei au fost gasiti fara suflare in casa unde locuiau. Descoperirea macabra a facut-o chiar fiul barbatului, care a anuntat imediat politia. O romanca si iubitul ei, gasiti morti intr-o casa din Italia: Traiau…

- Doi soți in varsta de aproximativ 70 de ani au fost gasiți, luni seara, inconștienți, in apartamentul in care locuiau. In cazul femeii a fost declarat decesul, iar barbatul a fost transportat la...

- Accidentul fatal a avut loc in ziua de 25 decembrie. Informația a fost confirmata de purtatorul de cuvint al Inspectoratului de poliție, Cristina Vicol, scrie kp. Poliția a depistat locuitorul de 27 de ani din Hincești fara semne de viața. Pe corpul sau nu erau urme de moarte violenta. Barbatul traia…

- La aceasta ora, se efectueaza lucrari de reamenajare a trecerii la nivel cu calea ferata din dreptul rafinariei Lukoil, pe strada Mihai Bravu din municipiul Ploiești, motiv pentru care traficul rutier se desfașoara alternativ pe o singura banda de circulație, pe sensul de mers Mihai Bravu catre Centura…