Stiri pe aceeasi tema

- A ucis din prea multa dragoste. Este explicatia data de fostul profesor universitar din Cluj care si-a omorat iubita si s-a plimbat cu cadavrul ei in portbagaj. Individul a fost prins aseara, la 5 zile de la crima, intr-un vagon de tren, in Oradea. Le-a povestit politistilor tot ce a facut si ce l-a…

- Polițiștii clujeni l-au prins pe Bone Ferenc, presupusul asasin al tinerei disparute de la Cluj. O echipa complexa de polițiști din Cluj se afla in Oradea inca de miercuri, iar capturarea suspectului a fost coordonata chiar de aceștia. Bone este suspectat ca și-ar fi ucis iubita, care a fost data disparuta…

- Bone Ferenc, iubitul femeii, este principalul suspect in moartea ei. Iar polițiștii l-au depistat in cele din urma in Oradea, acum aflandu-se in custodia lor. Politistii clujeni au comunicat ca il... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Poliția cere ajutor pentru gasirea lui Bone Ferenc "pentru clarificarea circumstanțelor in care a avut loc decesul" tinerei din Cluj. Oamenii legii spun ca moartea acesteia a fost una violenta.

- Politia a dat in urmarire masina cu care circula fostul profesor de la Universitatea Sapientia, Bone Ferenc, suspectat ca si-ar fi omorat iubita.Cadavrul a fost gasit la Aleșd, pe drumul spre Oradea, pe un camp.La data de 23 mai, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca doua…

- Caz socant in cartierul Prima Nufarul din Oradea.Un pedofil care locuia cu chirie intr unul din apartamente a momit un baietel in locuinta si l a fortat sa se dezbrace, iar apoi a pipait si o fetita in scara blocului. Individul a fost reclamat la Politie, insa intre timp a fugit din oras, fiind capturat…

- Oamenii legii au reținut patru membri ai unui grup specializat in contrabanda și comercializarea drogurilor. Potrivit datelor din dosar, cele patru persoane sunt doi barbați și doua femei, cu varste cuprinse intre 18 și 25 ani, domiciliați temporar in Chișinau. Ulterior documentarii activitații lor…

- Vineri, in jurul orei 20:30, polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Valea Calugaresca, județul Pahova, au fost sesizați in legatura cu faptul ca, dintr-o mașina care circula pe raza comunei, se aud alarme antiaeriene.In baza sesizarii, polițiștii au efectuat verificari pe raza de competența,…