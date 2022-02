Stiri pe aceeasi tema

- In ziua in care Rusia a invadat Ucraina, doi tineri din Kiev au decis sa se casatoreasca. Deși aveau nunta planuita peste cateva luni, de teama ca vor muri au decis sa devina soț și soție mai devreme.

- Doi tineri din Kiev nu se gandeau ca in acest fel va arata nunta lor, dar cand Rusia le-a atacat țara, joi de dimineața, Yaryna Arieva și partenerul ei, Sviatoslav Fursin, s-au grabit sa se casatoreasca, cu sunetul sirenelor de raid aerian care le rasunea in urechi. Povestea lor a fost publicata de…

- In ziua in care Rusia a declanșat invazia in Ucraina, doi tineri din Kiev, Iarina Arieva și Sviatoslav Fursin, s-au grabit sa se casatoreasca. Cununia a avut loc in timp ce in oraș se auzeau sirenele de alarma pentru raiduri aeriene, relateaza CNN.

- Locuitorii din Kiev stateau joi la cozi lungi pentru a-si face provizii sau au blocat principala sosea care leaga capitala de vestul tarii, in incercarea de a parasi orasul, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, relateaza Reuters, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Prețul gazului in Europa a crescut cu 41%, dupa ce Rusia a atacat Ucraina și e haos la bursa.Prețul gazului pe piața europeana a crescut cu peste 40%, de la 1.000 de dolari pe mia de metri cubi, ieri, la peste 1.400 de dolari, astazi.Prețul gazului pe piața europeana a crescut cu peste 40%, dupa patru…

- Preturile europene de referinta la gaze naturale au crescut joi cu 41%, dupa ce fortele rusesti au atacat tinte din Ucraina iar Occidentul a promis ca va adopta noi sanctiuni impotriva Rusiei, transmite Bloomberg. La Bursa de la Amsterdam, cotatiile futures la gaze naturale au crescut joi cu 41%,…

- Rusia sustine ca nu ataca orase ucrainene, ci doar obiective militare, desi, conform unor oficiali ucraineni si a martorilor, au fost semnalate explozii in mai multe orase din Ucraina, inclusiv in Kiev. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele Consiliului de Stat al Italiei, Franco Frattini, a acordat un interviu agenției rusesti de presa Ria Novosti, cu privire la relatiile dintre Rusia si NATO si criza din Ucraina. Acesta a spus ca nu crede ca Putin se gandește la o invazie militara a Ucrainei.