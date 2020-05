Stiri pe aceeasi tema

- Un rapper portughez, in varsta de 28 de ani, a fost torturat și omorat, dupa ce și-a afișat banii pe rețelele sociale, scrie The Sun. David Mota, cunoscut drept Mota Jr, a fost gasit luni seara fara suflare, cu semne de tortura pe corp, dupa ce a fost dat disparut in luna martie. Autoritațile au…

- Ai o florarie si vrei sa o faci cunoscuta cat mai multor oameni? Exista o sumedenie de metode prin care poti sa faci lucrul acesta, printre care popularizarea acesteia pe una dintre retelele sociale de tipul Facebook, Instagram, Linkedin, etc. Insa, cum toata lumea, in ziua de astazi, are deja un cont…

- Fotbalistul brazilian Neymar e intrecut in popularitate pe rețelele sociale de sora lui, Rafaella Beckran Santos, 24 de ani.Nu trece o saptamana fara o știre despre familia lui Neymar, superstarul brazilian de la PSG.De curand, mama sa, Nadine, 52 de ani, a anunțat ca este indragostita de un model de…

- Lady Gaga a anuntat ca organizeaza concertul televizat caritabil „One World: Together At Home”, in beneficiul celor care lupta cu pandemia de COVID-19. La concertul care va avea loc in 18 aprilie vor participa vedete precum Paul McCartney, Stevie Wonder si Billie Eilish, conform Mediafax.Evenimentul…

- Guvernul german a aprobat miercuri noi reguli vizand consolidarea drepturilor utilizatorilor de platforme de social media, informeaza dpa. Reglementarile au in vedere site-uri si aplicatii cum sunt Facebook, Twitter si Instagram, care in viitor va trebui sa-si simplifice sistemul care…

- O romanca stabilita de ani buni in China descrie cum s-a schimbat viața odata cu declanșarea pandemiei de COVID-19. Femeia care locuiește in orașul chinez Suzhou a vorbit și despre modul in care autoritațile au gestionat criza. China este țara in care a izbucnit epidemia de coronavirus, aici s-au inregistrat…

- Poliția atenționeaza cetațenii Republicii Moldova ca pe rețelele de socializare și aplicațiile mobile sunt distribuite mai multe tipuri de mesaje false, cu scop de a dezinforma societatea și de a crea panica.

- ​Rețelele sociale, ca Facebook, Twitter sau Instagram, sunt tot mai folosite de catre firmele europene pentru a se promova și a ține legatura cu clienții și alte categorii de publicuri, însa România este pe ultimul loc în Uniunea Europeana la ponderea firmelor care utilizeaza social…