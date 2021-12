Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra in municipiul Iași, unde cadavrele a doi tineri – o romanca și iubitul ei de origine marocana, ambii studenți la Medicina – au fost gasite intr-o vila din cartierul Moara de Vant. Potrivit primelor informații ar fi vorba despre un dublu asasinat, iar principalii suspecți au fost…

- Un tanar in varsta de 22 de ani, cetațean din Republica Moldova a fost reținut de catre poliția de frontiera pentru ca avea la el unsprezece recipiente de sticla care erau inscriptionate cu denumirea unor substante dopante de risc incluse in lista substantelor interzise.

- La pora difuzarii acestei știri, 22:30, traficul se desfașoara dirijat pe DN10, in localitatea Candești, din cauza unui accident rutier soldat cu doua victime. Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Buzau catre Brașov, un șofer de 20 de ani, din Magura, ar…

- Prejudiciul, in valoare de aproximativ 15.000 de lei, a fost recuperat in totalitate, urmand a fi predat partii vatamate.Doi tineri au furat trei telefoane mobile dintr o societate comerciala din municipiul Constanta. Prejudiciul, in valoare de aproximativ 15.000 de lei, a fost recuperat in totalitate,…

- Doi tineri din Targu-Frumos sunt anchetați de polițiști pentru ca falsificau certificate Covid. Cei doi aveau un motiv intemeiat pentru care s-au apucat sa produca aceste falsuri. Cei doi tineri efectuau transporturi ilegale de persoane pe ruta Iași – Marea Britanie, fiind ulterior prinși de catre polițiști…

- Doi adolescenți au ajuns la spital dupa ce au fost batuți de tatal unui copil de 12 ani. Incidentul s-a intamplat pe un teren de fotbal din Arad. Agresorul a fost ofensat ca unul dintre tineri l-ar fi facut "batran".

- Refuzul vaccinarii duce la situatii mai mult decat neplacute pentru unii botosaneni. Astfel, in weekend a avut loc ceea ce pentru unii ar putea parea „nunta perfecta", insa pentru miri nu a fost deloc asa. Astfel, ginerica a aflat in ziua nuntii ca testul PCR a iesit pozitiv, astfel ca cei de la sala…

Minorul din Blaj care ar fi furat mai multe telefoane mobile și tablete dintr-o firma, REȚINUT de polițiști: Filmul evenimentelor Tanarul din Blaj, depistat de polițiști…