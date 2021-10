Doi tineri din Germania au pedalat 3.000 de kilometri ca să strângă bani pentru România. Spre ce cauză și-au îndreptat atenția Doi tineri bicicliști din Germania au pedalat timp de doua luni, parcurgand 3.000 de kilometri, de la Munchen pana in Arges si retur, in cadrul unei campanii intitulate „Balkan by bike”. Campania a avut drept scop strangerea de fonduri pentru impadurirea a doua hectare de teren afectat de defrisarile masive din Romania. Cei doi au reușit sa stranga 8.500 de euro. De la Munchen, la Argeș, pe […] The post Doi tineri din Germania au pedalat 3.000 de kilometri ca sa stranga bani pentru Romania. Spre ce cauza și-au indreptat atenția first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

