Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia uriașa din Italia, soldata cu 21 de morți dupa ce un autocar a cazut in gol 15 metri de pe un pod, scoate la iveala povești sfașietoare. Este și cazul unei tinere din Croația, care a pierit in teribilul accident. Soțul sau se zbate intre viața și moarte la Terapie Intensiva.

- Aurora și Georgiana, doua copile de 8 și 13 ani, mama lor Mihaela, in varsta de 42 de ani, și tatal Mircea, in varsta de 45 de ani, sunt romanii care au murit in accidentul dintre Veneția și Mestre. Autocarul electric in care se aflau a cazut de pe un pod de la o inalțime de 15 metri și a luat foc.…

- In aceasta seara, cu puțin tima in urma, Ministerul Afecerilor Externe a anunțat ca patru cetateni romani se afla printre victimele teribilului accident din Italia care a avut loc seara trecuta la Mestre, langa Veneția. Cel puțin 20 de pasageri au murit dupa ce autocarul in care se aflau a cazut 15…

- O noua tragedie de proportii a lovit Italia aseara. Cel putin 21 de oameni, printre care si doi copii, au murit dupa ce un autocar a cazut in gol mai bine de 30 de metri, de pe un pod, peste linia de cale ferata ce leaga Mestre de Marghera, doua localitati care fac parte din […] Source

- Doi oameni au murit in urma exploziei de la Crevedia. Este vorba despre doi soți, care au decedat intr-un interval de 13 ore. Barbatul a murit primul. A facut infarct atunci cand a vazut cat de grav ranita este soția lui.

- Fiica și fiul celor doi soți care au murit in urma exploziei de la Crevedia au scris mesaje sfașietoare pe rețelele de socializare. „Parinții mei ați vrut sa plecați amandoi prea de vreme. Ne-ați lasat singuri”, au scris Oana și Sorin pe Facebook. Femeia care a murit, a fost ranita grav in urma exploziei…

- Un elicopter Mi-8 transportand 13 persoane s-a prabușit in regiunea Altai din Siberia, lovind un cablu electric de inalta tensiune. Agenția TASS a confirmat ca 6 persoane au murit in urma accidentului.Elicopterul, aparținand companiei Altai Avia, s-a prabușit și a luat foc in timpul aterizarii in satul…

- Un accident teribil s-a petrecut aproape de miezul nopții, intre Ramnicu Valcea și Sibiu. Patru oameni au murit, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un microbuz de pasageri și un autocamion. Este vorba despre un copil de 14 ani și trei adulți, cu varste intre 25 și 32 de ani, La fața…