- Doi turisti din Cluj au fost salvati de jandarmii valceni dupa ce au plecat intr-o excursie spre Schitul Iezer, iar la un moment dat s-au ratacit pe un versant izolat sambata seara si au cerut ajutor la 112.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Valcea, doi tineri…

- Doi tineri de 23 de ani, care au mers in parcul național Kahurangi din Noua Zeelanda, s-au lovit, au ramas fara provizii, au indurat vremea potrivnica si au fost gasiti dupa aproape trei saptamini de cind au plecat de acasa, in salbaticie. Jessica O’Connor și Dion Reynolds au plecat in Parcul Național…

- Cei 36 de srilankezi care au fost abandonați in Aeroportul din Otopeni vor fi angajați la Cluj de o firma care are fabrica in Parcul Industrial Tetarom 3. Cei 36 de oameni au fost dați afara de la fabrica de confecții din Botoșani, iar ministrul Muncii, Violeta Alexandru, s-a ocupat personal de situația…

- Dupa modelul altor spitale din țara, și la Bistrița se vor putea face teste COVID 19, contra cost. Spitalul Județean Bistrița are deja doua echipe care lucreaza la laborator, lucru ce poate face posibila și testarea la cerere. AFLA detalii: Saptamana trecuta, managerul Spitalului Județean de Urgența…

- Mai mulți tineri din localitatea Patrauți, Suceava, aflata in carantina, au incercat sa fuga pentru a ajunge la Cluj, de unde urmau sa plece la munca in Germania, insa au fost prinși de polițiști cu ajutorul unui elicopter și al camerelor cu termoviziune. „In decursul saptamanii trecute, in urma verificarilor…

- În urma cu aproape un an, mai exact în data de 7 mai 2019, un șofer a pierdut controlul volanului fiindca nu a adaptat viteza la condițiile de drum, carosabilul fiind umed, și s-a izbit de un gard. Șoferul de 43 de ani și-ar fi putut pierde viața pâna la sosirea echipajului de pompieri…

- Mai multi tineri din Cluj au pus pe pauza afacerea cu ceasuri de lemn pentru a-i ajuta pe medicii din spitale. Oamenii muncesc si cate 20 de ore pe zi, continuu, ca le faca doctorilor viziere, potrivit Mediafax.„In atelierul acesta noi produceam ceasuri de mana, inca producem, dar momentan…

