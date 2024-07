Doi tineri din Aiud sunt cercetați de polițiști, după ce au sustras suma de 680 de lei dintr-un apartament din Municipiu La data de 29 iulie 2024, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Aiud au identificat doi tineri din Aiud, ambii in varsta de 18 ani, ca persoane banuite de savarșirea unei infracțiuni de furt, fapta sesizata poliției in dupa amiaza aceleiași zile de catre un barbat de 44 de ani care a reclamat […] The post Doi tineri din Aiud sunt cercetați de polițiști, dupa ce au sustras suma de 680 de lei dintr-un apartament din Municipiu first appeared on aiudinfo.ro | stiri aiud | ziar aiud . Citeste articolul mai departe pe aiudinfo.ro…

Sursa articol si foto: aiudinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri de 18 ani, din Aiud, cercetați de polițiști pentru furt: Au intrat intr-un apartament și au sustras suma de 680 de lei Doi tineri de 18 ani, din Aiud, cercetați de polițiști pentru furt: Au intrat intr-un apartament și au sustras suma de 680 de lei Doi tineri de 18 ani, din Aiud, sunt cercetați…

- Duminica, 21 iulie 2024, in jurul orei 15.00, polițiștii de investigații criminale impreuna cu polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au depistat, in flagrant delict, doi tineri, in varsta de 20, respectiv 24 de ani, din comuna Ivești, județul Galați, care sunt banuiți…

- Curtea de Apel Cluj l-a condamnat pe unul dintre cei trei tineri la 3 ani de inchisoare cu executare, in timp ce ceilalți doi, care erau minori la data talhariei calificate, au primit cate 6 luni de masuri educative. Citește și: Biserica sparta la Turda! S-a sustras un sistem de sonorizare! „La data…

- Doi barbati si o femeie, implicati in atacul cu acid sulfuric asupra unei fete si a unui tanar din Calarasi, comis in urma cu o luna, au fost printi de catre politisti. Suspectii au fost depistati in judetul Timis.

- La data de 9 iulie a.c., in urma investigatiilor si probelor administrate, politistii au dispus retinerea, pentru 24 de ore, a doi tineri, cercetati pentru comiterea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice si lovire sau alte violente. In fapt, in seara de 6 iulie a.c., politistii Sectiei…

- REȘIȚA – Cei trei, cu varste intre 14 și 17 ani, ar fi vrut sa se razbune pe maidaneza hranita de locatarii blocului, dupa ce aceasta și-ar fi folosit prea tare gheruțele intr-o joaca! „In urma vizualizarii unor imagini postate in mediul online in care apar trei tineri care maltrateaza o pisica, polițiști…

- La data de 09 mai a.c., polițiștii de investigații criminale din Onești, impreuna cu cei din cadrul Poliției orașului Buhuși și luptatori pentru acțiuni speciale au pus in aplicare 6 mandate de percheziție in orașul Buhuși, la imobilele mai multor persoane, banuite de comiterea infracțiunii de furt…

- Polițiștii din Odorheiu Secuiesc-Secția, au identificat ieri doi tineri de 17 și 25 de ani, banuiți ca ar fi sustras un autoturism din comuna Satu Mare. Autoturismul in cauza a fost depistat pe o strada din municipiu, abandonat, acesta fiind avariat ca urmare a coliziunii cu un cap de pod. Potrivit…