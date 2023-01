Doi tineri din Aiud, reținuți de polițiști dupa ce au provocat un scandal in prima zi din an. S-au imbatat și au batut un barbat Do tineri din Aiud, in varsta de 24 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore, dupa ce au batut un barbat de 39 de ani, in prima zi a anului 2023. Din cate se pare totul s-a intamplat pe fondul consumului de alcool. Joi, 5 ianuarie 2023, cei doi vor ajunge in fața […] Citește Doi tineri din Aiud, reținuți de polițiști dupa ce au provocat un scandal in prima zi din an. S-au imbatat și au batut un barbat in Alba24 .