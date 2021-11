Doi tineri de 21 și 28 de ani, ambii nevaccinați, au murit din cauza Covid-19 In ultimele 24 de ore, pe teritoriul Romaniei s-au inregistrat 489 de decese asociate COVID-19. Printre cei care au pierdut lupta cu viața se numara și doi tineri in varsta de 21, respectiv 28 de ani. Este vorba despre un pacient din Maramures, de sex feminin, care prezenta comorbiditați și nu era vaccinat și un alt pacient care prezenta comorbiditați și era, de asemenea, nevaccinat. Numarul de vaccinari din ultimele zile a inceput sa scada, comparativ cu ultimele saptamani, cand nu puteai sa prinzi un loc fara sa stai la coada. The post Doi tineri de 21 și 28 de ani, ambii nevaccinați, au murit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

