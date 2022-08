Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții la Sebeș: trei tineri reținuți pentru furt de componente auto și scule. Ce au descoperit polițiștii In urma perchezițiilor din Sebeș de marți, 16 august, polițiștii, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sebeș, au reținut, pentru 24 de ore, trei tineri, de 21, 28 și 38 de ani,…

- FOTO| PERCHEZIȚII la Sebeș: Trei tineri, reținuți pentru furt de catalizatoare și metale prețioase. Ce au descoperit polițiștii FOTO| PERCHEZIȚII la Sebeș: Trei tineri, reținuți pentru furt de catalizatoare și metale prețioase. Ce au descoperit polițiștii In urma efectuarii, la data de 16 august a.c.,…

- RETINUȚI IN DOSAR DE TALHARIE CALIFICATA In cursul nopții trecute, politistii din cadrul Poliției Orașului Odobești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani, au retinut doi tineri, in varsta de 19 respectiv 22 de ani, fața de care sunt efectuate cercetari intr-un dosar de talharie…

- La data de 14 iulie a.c., politistii Sectiei 2 Politie Rurala Prundu Bargaului, impreuna cu luptatori de la Actiuni Speciale au descins la o adresa din Bistrita, unde au efectuat o perchezitie domiciliara si au pus in aplicare 4 mandate de aducere. Activitatile au fost desfasurate in cadrul unui dosar…

- Ieri, 12 iulie, polițiștii Postului de Poliție Satulung, in urma activitaților informativ-operative desfașurate, au reușit identificarea a doua persoane banuite de comiterea unui furt, produs la data de 07 iulie 2022 in satul Pribilești. In fapt, la data de 08 iulie a.c., la ora 18.34, polițiștii din…

- Trei tineri din Targu Jiu, reținuți pentru talharie și infracțiuni informatice. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Gorj efectueaza cercetari fața de trei tineri, de 17 ani, toți din municipiul Targu Jiu, banuiți de savarșirea infracțiunilor de talharie calificata, efectuarea de operațiuni…

- Patru barbați, banuiți de proxenetism, au fost ridicați astazi de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Pitești, in urma efectuarii a cinci percheziții.Dupa administrarea probatoriului, sub supravehgerea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, cei patru au…

- La data de 20 mai 2022, ora 02:46, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca in noaptea de 19/20 mai 2022, in jurul orei 01:15, autori neidentificați au sustras un autoturism ce se afla parcat pe Calea Zarandului din municipiul Deva. In urma investigațiilor…