Doi tineri de 16 si 17 rani, raniti dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat. La volan, un sofer de 20 de ani (FOTO)

- Autoturismul condus pe direcția Buzau catre Ramnicu Sarat de un șofer in varsta de 20 de ani a parasit sambata noaptea partea carosabila și a intrat intr-un cap de pod și s-a rasturnat. Doi pasageri, de 16 și 17 ani, au fost raniți, anunța Mediafax.„Autoturismul condus, pe direcția Buzau catre Ramnicu…

- Un accident rutier soldat cu doua victime s-a produs, sambata seara, pe DN2E85, in localitatea buzoiana Potarnichești. Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Buzau catre Ramnicu Sarat de catre un șofer in varsta de 20 de ani, din Valea Ramnicului, a parasit…

- Doua persoane au ajuns la spital, luni la amiaza dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat pe DN 7, in Valcea. Accidentul rutier s-a produs pe DN 7, in localitatea Budești, sat Linia. Potrivit ISU Valcea, victimele sunt soț și soție, iar una dintre persoane (șoferul in varsta de 78 de ani) a ramas…

- Doi tineri au fost raniti si au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-un sant adanc de aproape trei metri, in localitatea clujeana Coplean, informeaza Agerpres. „Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut in localitatea…

- Un accident rutier s-a produs, astazi, pe Drumul Județean 171, in localitatea Tarlișua. Din primele date, un barbat, de 40 de ani, din Agrieș, in timp ce conducea un autoturism, intr-o curba ar fi pierdut controlul acestuia, ar fi acroșat oglinda unui alt autoturism, dupa care a intrat in coliziune…

- Doi politisti au fost raniti, dupa ce masina in care se aflau a cazut de pe un pod in raul Bahlui, in judetul Iasi, in timp ce urmareau un autoturism condus de un tanar fara permis auto. Accidentul s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Harlau, judetul Iasi. Politistii au efectuat…

- Un sofer s a urcat la volan dupa ce a consumat bauturi alcoolice, a acrosat un grup de tineri si a intrat in coliziune cu zidul unui imobil, in localitatea Budacu de Sus.Accidentul s a soldat cu ranirea conducatorului auto si a cinci minori, cu varste cuprinse intre 10 13 ani, dintre care unul, pasager…

- Polițiștii clujeni au intervenit vineri seara la un accident rutier produs pe DJ150 in localitatea Frata, in jurul orei 19:45.Din primele date, un conducator auto in varsta de 33 de ani ar fi efectuat manevra de mers cu spatele cu un autoturism, moment in care a intrat in coliziune cu un alt autoturism,…