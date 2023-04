Doi tineri de 15 și 21 de ani au murit într-un accident la Iași. Șoferul are 17 ani și furase mașina Doi tineri au murit intr-un cumplit accident de circulație produs in județul Iași, duminica dimineața. Un adolescent de 17 ani care nu avea permis de conducere a furat o mașina și i-a luat la plimbare și pe doi prieteni, de 15 și de 21 de ani. Adolescentul a furat o mașina care se afla parcata […] The post Doi tineri de 15 și 21 de ani au murit intr-un accident la Iași. Șoferul are 17 ani și furase mașina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri de 15, respectiv 21 de ani au murit, iar un baiat de 17 ani a ajuns in stare grava la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi, in urma unui accident produs duminica dimineata in localitatea Scheia, comuna Al. I. Cuza, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Șoferul mașinii care și-a omorat doi prieteni dupa ce a intrat in noaptea de sambata spre duminica intr-un stalp in localitatea Șcheia, județul Iași, nu... The post Fara sa aiba permis de conducere, a furat o mașina și și-a omorat doi prieteni intr-un accident produs in localitatea Șcheia, județul Iași…

- Presedinta Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a fost usor ranita intr-un accident rutier survenit vinerea trecuta, a anuntat marti un purtator de cuvant al institutiei, relateaza AFP, citat[ de Agerpres. „Masina presedintei a fost implicata intr-un accident vineri dupa-amiaza dupa plecarea…

- Polițiștii din Ialomița au fugit dupa un șofer care nu a oprit la semnal și au tras dupa mașina acestuia 14 focuri, fara ca vreun cartuș sa nimereasca vreun cauciuc. Șoferul a fost prins dupa ce a forțat o bariera și autoturismul i s-a lovit. Conform unui comunicat al IPJ Ialomița, șoferul urma sa fie…

- Un șofer a incercat sa evite o caprioara care i-a sarit in fața pe DN 29 A și și-a facut praf Mercedesul, dupa ce a intrat in șanț și a ricoșat inapoi pe drum. In urma accidentului, mașina a sunat singura la 112, prin sistemul E-Call. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Botosani a anuntat ca […]…

- Cinci tineri, cu varste cuprinse intre 17 si 19 ani, au fost raniti, miercuri dimineața, intr-un accident rutier produs in judetul Suceava. Autoturismul in care se aflau cei cinci tineri a intrat intr-un cap de pod, intre Dumbraveni și Verești. O persoana a fost incarcerata, fiind scoasa de echipajele…

- Accident cumplit noaptea trecuta in Timișoara. Doi tineri și-au pierdut viata, iar alți doi au fost grav raniți dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit violent de o mașina de intervenție a STPT in Pasajul Michelangelo. Accidentul s-a produs puțin dupa ora 1.00. O mașina condusa de un tanar de…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a fost impuscat pe o strada din Iasi, fiind ranit in zona spatelui. Atacatorul este cautat de politisti. Incidentul s-a petrecut miercuri seara in cartierul iesean Alexandru cel Bun. Barbatul a fost impuscat de o persoana cu care se cunostea, acesta din urma fugind de…