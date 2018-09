Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Giurgiu, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. Giurgiu, au retinut doi tineri banuiti ca aveau ca preocupare infractionala traficul de cannabis.

- In continuarea cercetarilor efectuate intr-un dosar penal privind infracțiunea de talharie calificata, la data de 22 august a.c., polițiștii Biroului Județean Poliție Transporturi Sibiu, cu sprijinul polițiștilor de ordine și siguranța publica din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, au identificat…

- Marti, procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Stoica Dragos Gheorghe si Mineata Calin Mihai, pentru savarsirea infractiunilor de introducere in tara, fara drept, de droguri de mare risc si trafic de droguri de mare risc. In cauza…

- Duminica, procurorii DIICOT Ploiesti au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor SURUGIU PETRU si ROSU MIHAI, pentru savarsirea infractiunii de introducere in tara de droguri de risc si de mare risc, fara drept. In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in cursul lunii aprilie…

- In perioada 20.06. 21.06.2018 procurorii DIICOT Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti Serviciul Antidrog au efectuat doua perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti precum si doua actiuni de prindere…

- Miercuri, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti, cu sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au efectuat opt perchezitii domiciliare, la locuintele membrilor unei grupari infractionale, banuiti de trafic…