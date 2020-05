Stiri pe aceeasi tema

- Mobilizare de forte in linia intai pentru inlaturarea starii de pericol/ Polițiștii au depistat o persoana diagnosticata cu SARS-COV-2, care ar fi parasit unitatea medicala unde se afla internat, fara incuviințarea cadrelor medicale. In seara de 29 aprilie a.c., polițiștii buzoieni au fost sesizați…

- Urmarire ca-n filme miercuri pe strazile din Poșta Calnau. Doi tineri din Poșta Calnau au pus miercuri poliția in alerta dupa ce unul despre care se știa ca nu deține permis de conducere a fost surprins de oamenii legii la volanul unei mașini. Imediat, polițiștii au pornit in urmarirea lui și dupa…

- Activitatile specifice de cercetare si investigare efectuate de politistii din Coltau cu privire la un furt au dus la identificarea a doi tineri din localitate, banuiti de comiterea faptei. In fapt, furtul s-a comis in cursul unei nopti de la finalul anului trecut. Primele verificari ale politistilor…

- Agentul de poliție Razvan Cornea Domuța era în timpul liber, în trafic, în mașina; tocmai ce o luase pe soția sa de la autogara și se îndreptau spre casa. Ambii au fost martorii teribilului accident de pe strada Horea. “Imediat dupa impact, colegul nostru a tras…

- Doua persoane au fost ranite dupa ce un sofer din Republica Moldova a intrat pe contrasens si s-a izbit de o masina care circula regulamentar. O a treia a murit.Soferul vinovat, dar si un pasager au fugit de la fata locului. Masina acestuia a luat foc si a fost distrusa in totalitate."Tanarul in varsta…

