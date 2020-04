Doi tineri buzoieni s-au electrocutat la Brăila. Starea lor este gravă Doi tineri buzoieni s-au electrocutat in localitatea Vișani din județul Braila. Elicopterul SMURD a fost chemat la fața locului, insa, in urma evaluarii facute de echipajului medical, se pare ca victimele au fost transportate la spital cu ambulantele. Potrivit primelor informatii, un brailean de 44 de ani, originar din satul Filipesti, care conducea un autocamion, efectuand manevra de basculare a unei bene, ar fi atins reteua de inalta tensiune. In acel moment, cei doi tineri, cu varste de 18 si, respectiv, 19 ani, care au domiciliul in judetul Buzau, s-au electrocutat, intrucat se tineau de obloanele… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

