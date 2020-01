Doi tineri blocați cu ATV-ul în zăpadă, salvați de jandarmii din Argeș Doi tineri care s-au blocat cu ATV-ul in zapada, in zona Bratioara, din județul Argeș, au fost salvați de jandarmii montani de la postul din Rucar, care au reușit sa ajunga la ei și sa ii coboare in siguranța, potrivit Mediafax. Potrivit jandarmilor argeșeni, doi tineri de 25, respectiv 22 de ani, au solicitat ajutor prin 112, joi seara, dupa ce ATV-ul cu care se erau in apropierea zonei Bratioara – Stana lui Voievod, a derapat și a ramas blocat in zapada. Doua echipaje de jandarmi din cadrul Postului Montan Rucar au pornit spre cei doi și au reușit sa deblocheze ATV-ul din zapada. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi seara, doi tineri au solicitat ajutor prin intermediul numarului unic de urgenta 112 dupa ce ATV-ul cu care se deplasau in apropierea zonei Bratioara – Stana lui Voievod a derapat si a ramas blocat in zapada.

- Joi seara, doi tineri in varsta de 25, respectiv 22 ani au solicitat ajutor prin intermediul numarului unic de urgența 112 dupa ce atv-ul cu care se deplasau in apropierea zonei Bratioara – Stana lui Voievod a derapat și a ramas blocat in zapada. Spre zona indicata au fost direcționate doua echipaje…

- Jandarmii montani din cadrul postului de Jandarmi Montan Șugag au fost solicitați sa intervina joi, 2 ianuarie, in cazul unei persoane a carei mașina a derapat și a ramas blocata in șant, la doi kilometri de Domeniul Schiabil Șureanu. Barbatul de 45 de ani din Blaj a reușit sa se deplaseze pe jos, pana…

- Condițiile meteorologice și mașina neechipata corespunzator puteau fi fatale pentru trei persoane din județul Galați, care s-au aventurat in zona Luncile Prigoanei, unde au ramas impotmoliți cu mașina. In urma unui apel la 112, un echipaj de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag a intervenit…

- Doi tineri din Maroc prinsi sub zapada au fost salvati dupa ce unul dintre acestia a publicat pe Facebook o inregistrare video in care solicita ajutor, au precizat vineri autoritatile, potrivit DPA, citata de Agerpres.

- Doi tineri din Maroc prinsi sub zapada au fost salvati dupa ce unul dintre acestia a publicat pe Facebook o inregistrare video in care solicita ajutor, au precizat vineri autoritatile, potrivit DPA, citata de Agerpres.Cei doi au fost prinsi in zapada timp de mai multe ore pe muntele Tidgine in nordul…

- In urma unui apel 112 dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș a fost alertat despre faptul ca un barbat in varsta de 37 de ani a plecat de la o stana din apropierea comunei Dambovicioara si s-a ratacit, intrucat nu cunoaste zona. Catre zona indicata a fost direcționata o patrula de jandarmerie…

- Doi turiști au fost salvați de jandarmii montani din Cheia dupa ce, plecați pe un traseu nemarcat ca sa adune plante medicinale, s-au ratacit din cauza intunericului și au ramas blocați intr-o zona dificila, transmite Mediafax.Reprezentanții Jandarmeriei Prahova au transmis ca sesizarea a…