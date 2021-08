Doi tineri bănuiţi de înşelăciune prin metoda ”COVID-19” Doi tineri, unul din Cotesti si celalalt din judetul Braila, banuiti ca in ultimele doua luni ar fi inselat mai multe persoane din Vrancea prin metoda „COVID-19”, au fost retinuti de politisti miercuri, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. „Astazi, 4 august, ora 01,40, politistii Biroului Rutier Focsani au oprit in trafic un autoturism ai carui ocupanti, doi barbati in varsta de 26, respectiv 30 de ani, din comuna Cotesti si judetul Braila, ar fi comis mai multe infractiuni de inselaciune prin metoda ‘COVID-19’ pe raza judetului Vrancea. Din cercetari a rezultat faptul ca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

