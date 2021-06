Doi tineri au sărit din mers dintr-o mașină fără frâne și care a luat foc, pe autostrada A1 Șoferul și pasagera, de 23, respectiv 17 ani, au scapat cu viața, in aceasta dupa-amiaza, dupa ce au sarit dintr-o mașina aflata in mers, care a fost cuprinsa de flacari si a ramas fara frane, pe autostrada A1 pe sensul Ortisoara si Giarmata, in judetul Timis, informeaza Agerpres.Dupa ce a mai rulat cativa metri, mașina s-a infipt intr-un parapet. In imaginile surprinse de un martor pe autostrada, se vede cum flacarile au cuprins toata partea din fața a autoturismului. Potrivit ISU Timiș, șoferul de 23 de ani s-a ales cu un traumatism cranian cerebral deschis, in timp ce fata a scapat cu cateva… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

