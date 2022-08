■ victima, care are de 69 de ani, a cazut cind traversa strada, iar doi tineri au ajutat-o sa ajunga acasa cu cumparaturile ■ la plecare, i-au luat portofelul si bijuterii din aur ■ Doi tineri care s-au dat buni samariteni si au ajutat un barbat cazut pe strada sa ajunga acasa cu cumparaturile, erau […] Articolul Doi tineri au „pozat“ in buni samariteni. Au ajutat un batran din Piatra Neamt, dupa care i-au furat portofelul apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .