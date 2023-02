Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier in care au fost implicate o masina si o autoutilitara a avut loc la intrarea in pasajul Michelangelo din Timisoara. Soferul autoturismului, un tanar de 18 ani, a pierdut controlul masinii si a lovit peretele pasajului, fiind apoi proiectata in autoutilitara. Doi tineri de 19 ani au…

- Durere fara margini intr-o familie din Timișoara care și-a pierdut copilul in varsta de 14 ani, sambata cand se intoelrceau de pe Semenic, iar in... The post Tragedie intr-o familie din Timișoara : copilul de 14 ani a murit dupa ce un copac a strivit mașina in care se afla ! appeared first on Special…

- Astazi, in jurul orei 13.20, politisti din cadrul Postului de Politie Mihail Kogalniceanu au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca, intr un saivan, 2 persoane ar fi sapat o groapa si ar fi intrat in aceasta, fiind inconstiente.Potrivit IPJ Constanta, deplasati la fata locului, politistii…

- Cei doi adulți și copilul de 14 ani au fost loviți de o mașina in localitatea Cotnari din județul Iași, informeaza Agerpres. Tragedia a avut loc in noaptea de Revelion. Potrivit ISU Iasi, in urma accidentului una dintre victime a fost gasita inconștienta, iar celelalte doua au fost transportate la spital…

- Un sofer in varsta de 39 de ani a murit in masina sa, in timp ce se afla la un semafor pe o strada din Constanța. Tragedia s-a produs sub ochii copilului barbatului, pasager in mașina. Momentul in care barbatului i s-a facut rau a fost surprins de un alt șofer care a sunat imediat […] The post A murit…

- Doi tineri, de 19, respectiv 22 de ani, au murit și alți doi au ajuns in stare grava la spital in urma unui accident produs in Sibiu. Momentul accidentului a fost surprins de camerele de supraveghere.

- Doi tineri au decedat intr-un accident rutier care a avut loc in Sibiu. Alți doi barbați au fost duși in stare grava la spital. Cei care și-au pierdut viața erau o fata și un baiat, in varsta de 19, respectiv 22 de ani.

- O mașina inmatriculata in Cehia condusa de o șoferița de 22 de ani s-a izbit violent de un TIR inmatriculat in Cehia, duminica de dimineața, in jurul orei 03.51, pe DN 6, intre localitațile Jupa și Zagujeni. O autoutilitara care circula in spatele camionului a intrat in acesta, șoferul scapand nevatamat.…