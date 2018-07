Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia in satul hunedorean Zlaști. Doi tineri au murit carbonizați in timp ce incercau sa sustraga mai multe cabluri electrice din incinta fabricii de talc și dolomita din satul Zlaști. Potrivit informațiilor, cei doi tineri au intrat ilegal in incinta unitații industriale și au incercat…

- Cristian Andrei Vatafu si Sabin Silvian Vatafu, doi frati din orasul Baicoi, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile pentru ultraj. Cei doi tineri sunt acuzati ca au lovit doi politisti care au intervenit sa calmeze un scandal care a izbuncint intr-un cartier rau famat din oras. In paralel, politistii…

- Un sofer de 32 de ani, din Republica Moldova, si-a pierdut viata sambata dimineata intr-un accident de circulatie care a avut loc pe Autostrada A1, intre orasele Sebes si Deva, dupa ce barbatul ar fi pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu o dubita pe carosabil. Doua echipaje de prim ajutor…

- Un nou accident cu români a avut loc, joi, în apropiere de Budapesta, în care au fost implicate doua autoturisme înmatriculate în tara noastra. Conform datelor preliminare transmise de MAE, soferul uneia dintre masini, cetatean român, a decedat. …

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca noua persoane au murit in accidentul produs in Ungaria si ca pana in prezent s-a stabilit ca patru dintre victime sunt de cetatenie romana, existand indicii ca si restul ar fi cetateni romani, insa procedura de identificare se afla inca in curs de desfasurare…

- Impact mortal marți noapte, in judetul Prahova, pe DJ 100B.. Doi tineri, de 29 si 33 de ani, si-au pierdut viata, dupa ce motocicleta cu care se deplasau s-a izbit violent de un utilaj agricol. Tragedia s-a petrecut chiar la miezul noptii. Se pare ca motorul a iesit de pe sosea si a lovit puternic…

- Un incendiu de proportii s-a produs la o fabrica de produse chimice din Taiwan. Sapte oameni au murit in urma izbucnirii flacarilor. Victimele sunt cinci pompieri si doi lucratori ai uzinei, originali din Thailanda.

- Sambata seara, Politia Municipiului Deva, a fost sesizata ca pe DJ 708 E, la intersecția cu strada Vulcan din municipiul Deva, un tanar in varsta de 24 ani, din Deva, a condus un autoturism pe DJ 708 E, pe direcția Deva – Hunedoara si pe fondul neadaptarii vitezei, intr-un viraj la stanga,…