Doi tineri au murit în noaptea de Revelion, în Germania și Austria, din cauza artificiilor Artificiile au ucis doi barbați in ajunul Revelionului, unul in Germania și celalalt in Austria, a transmis, sambata, 1 ianuarie, presa locala. Un barbat in varsta de 37 de ani a murit in Hennef, langa orașul Bonn, din vestul Germaniei. Un alt barbat de 39 de ani a fost grav ranit in același incident și […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

