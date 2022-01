Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au fost sesizați, miercuri dimineața, de un tanar, de 20 de ani, din localitatea Barbulețu, cu privire la faptul ca, in cursul nopții de 11 spre 12 ianuarie, in timp ce se afla intr-un apartament din Targoviște, impreuna cu un prieten, in varsta…

- Un incendiu a izbucnit intr-un apartament din Chișinau. Doi barbați au fost avut nevoie de ingrijiri medicale și au fost transportați de urgența la spital. Potrivit primelor informații arderea a avut loc intr-un apartament dintr-un bloc de locuit de tip camin din strada Studenților 2/3 din municipiul…

- Ieri, 2 ianuarie 2022, in jurul orei 23.30, pe Drumul Național 14B, o tanara de 25 de ani, din comuna Ulmi, județul Dambovița, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un parapet de beton dupa care autoturismul s-a rasturnat in afara carosabilului. In urma accidentului, un tanar…

- Un muncitor vietnamez a fost sechestrat intr-un apartament de alți șase conaționali. Acesta ar fi avut o datorie de o mie de euro la ei. Cetațenii straini acuzați de rapire au fost reținuți.

- Intamplare tulburatoare petrecuta in centrul orașului Cluj-Napoca. Doi tineri, de 21 și 27 de ani, au fost gasiți fara suflare intr-un apartament. Pe unul dintre ei, mama il daduse disparut, cand a vazut ca nu mai ajunge acasa. Din primele date, s-ar parea ca baieții s-au intoxicat cu monoxid de…

- Salvamontiștii maramureșeni au fost alertați in cursul serii de duminica, 31 octombrie, despre faptul ca mai mulți tineri aflați pe motociclete s-au ratacit in zona Valea Vaserului. ”Actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramureș in zona Valea Vaserului, jud Maramureș. Apelul venit prin 112 ne-a anunțat…

- Politia britanica a anuntat vineri ca a arestat trei barbati, suspectati ca au incercat sa drogheze mai mulți tineri prin cluburi de noapte. Anchete s-au deschis dupa ce studente, dar și baieți, au reclamat in ultimele zile ca au ințepați cu ace hipodermice și drogați fara sa știe, relateaza Agerpres,…