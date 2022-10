Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi tineri dintre care un adolescent de 17 ani au fost raniți grav de un grup de persoane in orașul Pantelimon. Cei care i-au injunghiat pe cei doi sunt cautați de poliție. Apelul la 112 a fost dat in jurul orei 22:08 de o persoana care a vazut intreaga scena. Aceasta le-a spus polițiștilor ca doua…

- Accidentul a avut loc marti dimineata in localitatea doljeana Marșani, potrivit News.ro . Un barbat de 54 de ani a murit iar alte șapte persoane au avut nevoie de intervenția medicilor. La fața locului au mers pompierii de la ISU Dolj. „La fata locului s-au deplasat o autospeciala de descarcerare, o…

- O femeie in varsta de 49 de ani a fost injunghiata sambata, 15 octombrie, in casa sa din orașul Pantelimon, județul Ilfov. Copilul femeii a fost cel care a sunat la 112. Din pacate, salvatorii ajunși la fața locului nu au putut sa o salveze. Soțul femeii, gasit la locul crimei, a fost luat in custodia…

- Potrivit IPJ Ilfov, la data de 15 octombrie 2022, in jurul orei 20:06, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat prin apel 112, de catre un minor in varsta de 14 ani, cu privire la faptul ca, mama sa a fost injunghiata in imobilul de la adresa de domiciliu, din orașul Pantelimon.La…

- Un barbat a fost ranit de un urs, vineri, in localitatea Porumbacu de Sus din judetul Sibiu, autoritatile transmitand un mesaj RO-ALERT locuitorilor din zona cu privire la acest pericol. "Doua echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, au intervenit de urgenta in localitatea Porumbacu de Sus pentru…

- Un barbat care a plecat cu motocicleta la plimbare dupa o petrecere, fara echipament corespunzator si fara casca de protectie, a murit joi seara pe o strada din Chiajna. Accidentul cumplit a fost surprins de camerele de supraveghere, informeaza Observatornews. Dupa ce ar fi chefuit la o petrecere, tanarul…

- Astazi 3 octombrie a. c., In jurul orei 8:34, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie, cu privire la faptul ca, intr un imobil din localitatea Otopeni, un barbat este decedat in locuinta sa.Potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov, la fata locului s au deplasat politistii…

- Accident pe DN 17, la intersecția spre localitatea Cociu. In urma impactului au rezultat șapte victime, patru au nevoie de ingrijiri medicale și a fost chemat elicopterul SMURD. O persoana și-a pierdut viața. Accidentul s-a produs in aceasta dimineața in intersecția care duce spre Cociu și au fost implicate…