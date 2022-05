Stiri pe aceeasi tema

- Poliția cerceteaza un caz de incaierare in București, care s-ar fi produs dupa o șicanare in trafic. In scandal sunt implicați un șofer și pasagerul aflat cu el in mașina, precum și un motociclist. Poliția a fost chemata sa intervina in seara zilei de sambata, dupa ora 22. Incidentul s-a produs in Sectorul…

- Noul proiect EU Youth Cinema: Green Deal prezinta filme europene remarcabile, pe teme precum sustenabilitatea, protejarea climei și responsabilitatea sociala. Primele filme vor rula in saptamana in care sarbatorim Zilele Europei, din 5 pana pe 9 mai, in cinematografele Cineplexx din București. Schimbarile…

- Potrivit surselor Realitatea Plus, urmeaza sa fie anchetați persoana care a folosit spray-ul iritant, organizatorul evenimentului, dar și managerul firmei de paza. Anchetatorii fac cercetari intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase. In…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Valcea au pus in aplicare 2 mandate de executare a pedepsei inchisorii, fața de un barbat și o femeie, urmarite național pentru trafic de droguri. Un barbat de 28 de ani, din municipiul Ramnicu Valcea și al unei femei de 22 de ani, din comuna Nicolae…

- Arhiepiscopia Romano-Catolica de Bucuresti organizeaza duminica, pentru prima data de la declansarea pandemiei, procesiunea de Florii pe strazile Capitalei, la care participa credinciosi si preoti din Bucuresti, dar si din zonele invecinate. Pentru buna desfașurare a evenimentului Brigada Rutiera a…

- Doi minori de 17 ani au fost taiați cu cuțitul in spate, in urma unui conflict spontan cu patru tineri, azi noapte, la Pitești. Incidentul s-a petrecut in cartierul Exercițiu. Unul dintre tineri a fost transportat de urgența la un spital din București. “La acest moment, unul dintre agresori se afla…

- Incident de-a dreptul șocant in Maramureș! Patru tineri care se aflau intr-un autoturism au fost atacați cu bestialitate, cu topoarele, iar mașina lor a fost pur și simplu distrusa. Potrivit primelor informații, totul a pornit de la o datorie in valoare de 50 de lei. Iata cum s-a intamplat totul!