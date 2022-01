Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica antiterorism a arestat duminica seara doi tineri in legatura cu luarea de ostatici de la sinagoga din Texas, Statele Unite. Autorul luarii de ostatici, ucis in urma incidentului, a fost identificat in persoana lui Malik Faisal Akram (44 de ani), cetațean britanic de origine pakistaneza.

- Politia britanica antiterorism a anuntat ca a arestat doi tineri duminica seara în legatura cu luarea de ostatici în weekend de catre un britanic într-o sinagoga din Texas, Statele Unite, scrie AFP citata de Agerpres. "Doi tineri au fost arestati în aceasta seara…

- Politia britanica antiterorism a anuntat ca a arestat doi tineri duminica seara in legatura cu luarea de ostatici in weekend de catre un britanic intr-o sinagoga din Texas, Statele Unite, scrie AFP. "Doi tineri au fost arestati in aceasta seara in sudul orasului Manchester. Ei raman in arest pentru…

- Luarea de ostatici care a avut loc sambata la o sinagoga din Texas a fost, de fapt, un act terorist. Declarația vine chiar de la președintele Statelor Unite, Joe Biden. Intre timp, atacatorul a fost identificat in persoana lui Malik Faisal Akram, in varsta de 44 de ani. El avea cetațenie britanica și…

- Presedintele Joe Biden a declarat ca barbatul inarmat care a intrerupt o slujba religioasa intr-o sinagoga din Colleyville, Texas, si a luat sambata patru ostatici s-a angajat intr-un "act de terorism", relateaza Reuters preluat de agerpres. "A fost un act de terorism", a declarat Biden duminica…

- Au fost momente tensionate in Texas, unde un barbat a ținut ostatici patru oameni intr-o sinagoga. Atacatorul cerea eliberarea unei femei din Pakistan, condamnata in Statele Unite pentru ca a vrut sa ucida cetațeni americani. Forțe impresionante de poliție au ajuns la fața locului, iar președintele…

- O luare de ostatici are loc in aceasta seara in Texas, SUA. Poliția a ajuns la fața locului și intervine pentru salvaea situației. Se pare ca un musulman cere eliberarea surorii sale din inchisoare, iar in caz contrar va ucide ostatici evrei.Poliția a cerut locuitorilor din zona sa…

