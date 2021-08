Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav azi-noapte, in Bascov. Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii Serviciului Rutier Argeș, s-a stabilit ca in jurul orei 02:00, un tanar de 19 ani, din Bascov, care conducea un autoturism pe DN 7C, pe raza localitații de domiciliu, din direcția Pitești spre Curtea de Argeș,…

- Dupa cumplitul accident in care și-au pierdut viața 7 persoane, o alta tragedie rutiera a avut loc pe strazile din Bacau. Trei barbați au murit dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. De asemenea, o femeie a fost grav ranita, iar acum se zbate intre viața și moarte…

- Un barbat despre care se crede ca ar fi membru al lumii interlope din Galați a fost injunghiat in plina strada. Incidentul a avut loc joi seara, in parcarea unui bloc, iar victima a ajuns in stare foarte grava la spital, anunța Mediafax. Surse apropiate anchetei spun ca barbatul are antecedente…

- Imediat dupa atac agresorii au fugit, iar cele doua victime au fost transportate de urgența la spital, a transmis, joi, Poliția Capitalei.Incidentul a avut loc, joi, in fața unei școli din Sectorul 2 al Capitalei. Cei doi tineri cu varste cuprinse intre 17 și 20 de ani au fost injunghiați de trei persoane…

- Doi tineri au fost agresați in apropierea unei școli din Sectorul 2 al Capitalei. Cele doua persoane au ajuns la spital pentru a primi ingrijiri, dupa ce ar fi fost agresate de alți trei tineri care au fugit de la fața locului inainte sa ajunga echipajele de poliție.

- Incidentul a avut loc joi, in jurul orei 14.15. Un barbat in varsta de 52 ani, din municipiul Galati, in timp ce conducea un autoturism pe strada Brailei din municipiul Galati, avand directia de mers dinspre b-dul George Cosbuc spre b-dul Siderurgistilor, a surprins si accidentat doi tineri, ambii cu…

- Accident pe o trecere de pietoni din Galați. Doua persoane care traversau regulamentar strada au fost lovite de o mașina care nu a oprit sa le dea prioritate. Va avertizam ca urmeaza imagini cu un puternic impact emoțional!

- Tragedie de nedescris pentru familiile a trei tineri. Alex Peternel, Bogdan Bodea și Ionut Mihai Moldovan și-au pierdut viața pe loc, dupa ce s-au rasturant cu mașina la Poaia Stampei. In ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale pentru a-i salva, in cele din urma a fost declarat decesul. Mesajele…