- Tricolorii au fost condusi cu 1-0, dupa un penalti usor acordat de arbitru si au avut superioritate numerica din minutul 58, dupa un cartonas rosu, de asemenea usor acordat. Romania trebuia sa castige pentru a fi sigura de calificare, dar infrangerea suferita, tot marti, de Belgia (locul 2, in grupa…

- Tricolorii vor juca pentru a doua oara consecutiv la turneul final al Campionatului European de tineret, dupa ce a remizat, marti, la Ploiesti, scor 1-1 (0-0), cu Danemarca, in ultimul meci din actuala campanie a preliminariilor.

- Selectionatele Under-21 ale Romaniei si Danemarcei sunt la egalitate, 0-0, la pauza meciului care are loc marti seara, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, in Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal pentru tineret din 2021. Romania, care are nevoie de victorie pentru a…

- Jucatorii pregatiti de Adrian Mutu si-au ales numerele pentru meciul cu Danemarca, din aceasta seara, care poate duce nationala de tineret la Euro-2021. In premiera in aceasta campanie, tricolorii vor avea tricouri personalizate si cu numele lor, precum si cu data partidei, informeaza frf.ro.…

- Mijlocașul formației Universitatea Craiova, Alex Campanu, se afla in lotul Romaniei de tineret pentru meciul decisiv cu Danemarca. El a fost intervievat de reprezentanții FRF cu privire la acest joc și considera ca echipa lui Adi Mutu are șanse mari sa caștige cu nordicii și sa mearga la turneul final.…

- Naționala U21 a Romaniei va susține, saptamana viitoare, unul dintre cele mai importante meciuri ale finalului de an. Tricolorii lui Adi Mutu se vor duela cu Danemarca, intr-un joc decisiv pentru calificarea la Campionatul European din 2021. Daca nordicii sunt deja calificați inainte de meciul cu Romania,…

- Golul a fost marcat de Gregoritsch, in minutul 42. Tot duminica, Romania a fost invinsa in deplasare de Norvegia, scor 4-0. Romania, care era lider dupa doua etape, a coborat pe locul trei in clasament, avand patru puncte. Pe primele doua pozitii se afla Austria si Norvegia, cu cate…

- Partida dintre naționalele de tineret ale Romaniei și Danemarcei se va juca la Ploiești, in 17 noiembrie, a anunțat vineri Federația Romana de Fotbal (FRF). Acesta este ultimul meci al tricolorilor din preliminariile pentru Euro 2021.„Tricolorii U21 au ocazia de a sarbatori o noua calificare…