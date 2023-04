Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra, luni seara, pe strada Cozia din Timișoara. Pompierii și polițiștii au gasit doua persoane decedate intr-o casa, mama și fiu. Cei doi nu au mai fost vazuți de cateva saptamani, iar vecinii au fost cei care au dat alarma.

- Politia canadiana a recuperat vineri opt cadavre, inclusiv cel al unui bebelus, gasite in raul St. Lawrence, in apropierea frontierei cu SUA. Victimele sunt membri a doua familii - una canadiano-romana, cealalta indiana - care au murit saptamana aceasta incercand sa intre ilegal in SUA, traversind raul…

- Polițiștii Secției 2 Poliție Urbana Timișoara au reținut duminica un barbat in varsta de 35 de ani banuit de talharie. Individul a furat telefonul unei tinere chiar in fața oamenilor legii. „In fapt, in data de 26 februarie 2023, in jurul orei 15:30, polițiștii Secției 2 Poliție Urbana Timișoara, aflați…

- Bataie in strada la Roman, chiar in fața primariei. Un tanar in scaun cu rotile a fost lovit cu pumnii și picioarele. O persoana a fost injunghiata. Bataia a fost surprinsa in imagini. Potrivit acestora, trei tineri se aflau pe o trecere pentru pietoni, in apropierea unei bariere. Poliția a deschis…

- Tata de 84 de ani si fiu de 57 de ani au fost gasiti morti in casa, miercuri seara. Cadavrele au fost transportate la Serviciul Judetean de Medicina Legala Arad, pentru efectuarea autopsiei si stabilirii cauzei decesului, urmand ca, in functie de concluziile medico legale sa fie luate si alte masuri…

- O femeie si fiul acesteia au fost gasiti morti, marti dimineata, in locuinta lor din comuna argeseana Poiana Lacului, informeaza News.ro. Femeia, in varsta de 92 de ani, si fiul ei, in varsta de 52 de ani, au fost gasiti fara viata, marti dimineata, in locuinta lor din localitatea Gradinesti, comuna…