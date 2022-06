Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 36 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de „tentativa la talharie calificata”. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva…

- Barbatul care a imbrancit-o si a dat-o cu capul de roata masinii pe o soferița din Baia Mare, dupa ce i-a lovit copilul in timp ce traversa strada prin loc nepermis, a fost arestat, informeaza Observatornews. Soferita care a fost la un pas sa fie linsata de rudele unui copil pe care l-a lovit cu masina,…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de furt calificat, furt in scop de folosința, complicitate la furt calificat și complicitate la furt, in scop de folosința. Doi barbați ar fi sustras un…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Targu Mureș au reținut un tanar, de 17 ani, banuit de comiterea unui furt calificat de pe raza municipiului. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție…

- La data de 5 aprilie a.c., polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara au organizat un flagrant delict in parcarea unui centru comercial, din Timișoara, fiind astfel depistat tanarul, de 20 de ani, banuit de comiterea infracțiunilor de talharie calificata…

- Doua persoane suspectate de trafic de droguri de mare risc si efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive au fost retinute pentru 30 de zile. Acestea au fost incarcerate in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva.Potrivit reprezentantilor IPJ Constanta,…