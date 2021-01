Stiri pe aceeasi tema

- De Revelion, politistii au dat 6.900 de amenzi, in valoare totala de aproape 2,2 milioane de lei. In ultima zi din 2020, 3.100 de romani au fost amendati pentru nepurtarea mastii de protectie, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne.Din cele aproximativ 6.900 de amenzi date la nivel…

- Politistii din Salaj au continuat si la sfarsitul saptamanii trecute activitatile de supraveghere a traficului rutier, context in care au constatat mai multe infractiuni la regimul circulației rutiere. Unul dintre conducatorii auto avea o alcoolemie de 1,50 mg/l alcool pur in aerul expirat. ►Prima infracțiune…

- In perioada 23 noiembrie 2020 – 10 ianuarie 2021, polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase efectueaza activitați de control cu privire la legalitatea comercializarii articolelor pirotehnice in cadrul acțiunii ”FOC DE ARTIFICII” desfașurata la nivel național…

- Polițiștii de la „Rutiera” impreuna cu polițiști din Sannicolau Mare și Jimbolia au desfașurat acțiuni pe linia prevenirii și combaterii faptelor de conducere sub influența bauturilor alcoolice. Polițiștii rutieri au testat cu aparatul etilotest 190 de conducatori auto și au verificat 190 de autoturisme…

- Politistii vasluieni au desfasurat in ultima perioada o serie de controale pentru verificarea legalitatii operatiunilor cu articole pirotehnice derulate de persoanele fizice si juridice in timpul sarbatorilor de iarna, controale in urma carora au intocmit noua dosare penale. ‘Sub coordonarea Serviciului…

- Politistii rutieri din cadrul IPJ Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate 146 sanctiuni contraventionale. Pentru ca nu au respectat regimul legal de viteza, 49 de conducatori auto au fost sanctionati de politisti, iar…

- INCONSTIENTI…Politistii vasluieni efectueaza cercetari fata de mai multe persoane care au fost depistate zilele trecute, pe drumurile publice ale judetului Vaslui, in timp ce conduceau sub influenta alcoolului, fara permis auto, iar unii dintre ei au fost implicati si in accidente. Toti s-au ales cu…

- Doi barbați s-au ales cu dosare penale pentru ca s-au urcat la volan dupa ce au consumat alcool. Unul dintre ei a provocat și un accident rutier, iar valoarea indicata de aparatul etilotest in acest caz a fost de 1,40 mg/l alcool pur in aerul expirat. ”La data de 21 octombrie, in urma interventiei la…