Stiri pe aceeasi tema

- Lindy Cameron, directorul Centrului National pentru Securitate Cibernetica (NCSC), parte a agentiei britanice de spionaj GCHQ, a declarat ca Marea Britanie are o ”ingrijorare legitima” cu privire la efectele pe care tehnologia chineza le poate avea asupra securitatii cibernetice. ”China nu doar face…

- TikTok a angajat trei personalitați politico-economice proeminente care sa o salveze de la „razboiul” pe care il are cu SUA. Persoane familiarizate cu aceasta chestiune au declarat pentru ziar ca TikTok i-a angajat pe David Bluff și Jim Messina, veterani ai campaniei prezidențiale a lui Barack Obama,…

- Departamentul de Justitie si FBI investigheaza ByteDance, dezvoltatorul TikTok, care ar fi folosit aplicatia pentru a spiona mai multi jurnalisti din Statele Unite potrivit NBCnews. Cele doua institutii americane colaboreaza cu procuratura Districtului de Est al Virginiei pentru a investiga modul in…

- Catalin Mavrichie, ucigașul celebrului lider interlop craiovean Mihai Pirvu, zis Caiac, a fost arestat in SUA zilele trecute, impreuna cu mai multi membri ai unei grupari infractionale compusa din romani. Catalin Mavrichie a ajuns in spatele gratiilor dupa ce, in 2008, l-a ucis pe liderul interlopilor…

- Catalin Mavrichie, ucigașul celebrului lider interlop craiovean Mihai Pirvu, zis si Caiac, a fost arestat de FBI in SUA. Criminalul l-a ucis pe liderul interlopilor din Oltenia in 2008. Cei doi s-au certat dupa o partida de poker jucata pe 50.000 euro. Dupa 13 ani de inchisoare pentru omor, Catalin…

- Catalin Mavrichie a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru crima din vara anului 2008, atunci cand l-a impușcat mortal pe Mihai Pirvu, unul dintre liderii gruparii interlope „Fratia" din Craiova. Aflat in penitenciar de 13 ani, Catalin Mavrichie a fac ...

- O colectionara care vizita un targ de arta contemporana din Miami, in Statele Unite, a lovit accidental si a spart o mica sculptura din sticla a celebrului artist Jeff Koons, estimata la 42.000 de dolari (aproape 39.200 de euro). Sculptura, realizata din sticla albastra, facea parte din faimoasa serie…

- Un conflict intre doi ucraineni aflați pe un vas acostat in Braila s-a lasat cu crima. Ucigașul inca este in libertate. Un cetatean ucrainean a fost omorat, vineri dimineata, de un coleg ucrainean, in urma unui conflict izbucnit intre cei doi in timp ce se aflau la bordul unei nave sub pavilion international…